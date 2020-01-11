Збитий український літак зараз намагаються реконструювати – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розповів, що збитий український літак в Ірані зараз намагаються реконструювати для повного завершення розслідування. Відповідне відеозвернення розміщене на сторінці Facebook Офісу Президента, передає УНН.
“Зараз група українських експертів продовжує свою роботу. Для повного завершення розслідування ще потрібно провести низку дій. Наразі вони намагаються реконструювати літак”, - зазначив Президент.
За словами Зеленського, він домовився з президентом Ірану, що той видасть наказ - максимально швидко, спільно з українськими експертами, закінчити ідентифікацію тіл загиблих та підготувати їх для повернення в Україну.
“Ми також домовилися про початок спільної роботи з розшифровки двох бортових самописців чорних скриньок. Ми домовилися про повну технічну і юридичну взаємодію, включаючи питання отримання компенсації. Ми домовилися, що ніхто не відкрутиться”, - сказав Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський очікує, що Іран поверне загиблих українців до 19 січня.