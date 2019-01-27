Збірна України відсвяткувала перемогу у Матчі зірок баскетбольної Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Головна баскетбольна подія дня відбулася в Запоріжжі: у Матчі зірок Суперліги зустрілися команда зірок України та Легіону, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.
Зустріч розпочалася із сюрпризу від Кирила Фесенка. Центровий “Дніпра”, вийшовши у старті, з другої спроби реалізував триочковий. Як зізнався сам Кирило, цей влучний дальній став для нього першим у кар’єрі. На жаль, через травму продовжити матч Феесенко не зміг.
У легіонерів відзначимо ефектні данки Джонса, але це команді “бігмена” “Хіміка” не допомогло. Виграли першу чверть українці — 38:32.
Після першої перерви виділимо три поспіль влучних триочкових від Вітолса і, звичайно, справжню феєрію атакуючо-данкуючого баскетболу. Перша половина — 73:83 на користь України.
У третій чверті команді легіону, яка набрала за чверть 43 очки, вдалося підрівнятись. На заключну десятихвилинку команди виходили за “+2” для українців, а вже на старті чверті Легіон вперше в матчі вийшов вперед. Легіонери лідирували у рахунку до екватору четвертої чверті, але ривок імені Крутоуса та Тимофеєнка дозволив українцям вирвати перемогу.
Команда Дениса Журавльова та Віталія Чернія перемогла колектив Віталія Степановського та Валерія Плеханова з рахунком 154:150.
Примітно, що титул MVP було вручено Павлу Крутоусу. Захисник “Київ-Баскета” набрав 42 очки (15/17 двоочкових, 2/6 триочкових, 6/7 штрафних), зробив 7 підбирань та 2 передачі, а його рейтинг ефективності склав 40 балів.
Статистика гравців команд:
Легіон: Трент 35 очок + 4 передачі + 3 підбирання, Коуклі 32 + 5 підбирань, Грем 10 + 5 підбирань + 4 передачі, Хілл 9 + 3 перехоплення, Холтон 2 — старт, Кромер 16 + 7 підбирань, Крік 11 + 6 підбирань + 4 передачі, Джонс 10, Вітолс 9, Едвін 6, Садо 6 + 5 передач, Янг 4 + 13 передач.
Україна: Тимофеєнко 18 + 8 підбирань + 7 передач, Мішула 9 + 7 передач, Зотов 9 + 8 передач, Фесенко 3, Онуфрієв 4 — старт, Крутоус 42 + 7 підбирань, Беліков 18, Пустозвонов 16 + 8 підбирань + 5 передач, Мироненко 13, Петров 11 + 4 передачі, Кольченко 5 + 8 передач, Павлов 5.