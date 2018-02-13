Збірна України зіграє з Канадою у матчі Кубку Федерацій

За право залишитися у Другій Світовій групі "жовто-блакитні" змагатимуться із Канадою.

Команди зустрінуться в рамках турніру вдруге. Єдина матчева зустріч збірних відбулася в 2013 році в Києві також в рамках плей-оф Другої Світової групи. Тоді на ґрунтових кортах канадки здобули перемогу з рахунком 3:2, оформивши третє очко в парному поєдинку.

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У поточному сезоні обидві збірні програли свої стартові матчі у Другій Світовій групі. Українки поступилися 2:3 в гостях у Австралії, а канадки зазнали поразки 1:3 на виїзді проти команди Румунії.

Кращими тенісистками в одиночному розряді у канадійок є 23-річна Ежені Бушар (116 у світі), 21-річна Франсуа Абанда (123) і 22-річна Карол Жао (137). У парному розряді уродженкою Канади є 11-та ракетка світу Габріела Дабровскі.

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Додамо також, даний етап змагань відбудеться 21-22 квітня 2018 року.