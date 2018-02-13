Сборная Украины сыграет с Канадой в матче Кубка Федераций

За право остаться во Второй Мировой группе "желто-голубые" будут соревноваться с Канадой.

Команды встретятся в рамках турнира во второй раз. Единственная матчевая встреча сборных состоялась в 2013 году в Киеве также в рамках плей-офф Второй Мировой группы. Тогда на грунтовых кортах канадки одержали победу со счетом 3:2, оформив третье очко в парном поединке.

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В текущем сезоне обе сборные проиграли свои стартовые матчи во Второй Мировой группе. Украинцы уступили 2:3 в гостях у Австралии, а канадки потерпели поражение 1:3 на выезде против команды Румынии.

Лучшими теннисистками в одиночном разряде в канадок является 23-летняя Эжени Бушар (116 в мире), 21-летняя Франсуа Абанда (123) и 22-летняя Карол Жао (137). В парном разряде уроженкой Канады является 11-я ракетка мира Габриэла Дабровски.

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Добавим также, данный этап соревнований состоится 21-22 апреля 2018 года.