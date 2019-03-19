Збірна України зібралася перед матчами відбору на Євро-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Сьогодні в обід гравці, викликані головним тренером національної команди України Андрієм Шевченком, прибули до столичного готелю "Хілтон", який на три дні став резиденцією "синьо-жовтих", інформує УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.
Одними з перших прибули українці з іноземних чемпіонатів: Едуард Соболь — рейсом із Праги, Андрій Лунін — із Мадрида, Роман Безус, Роман Яремчук та Руслан Маліновський — із Брюсселя.
Едуард Соболь та Роман Безус не приховували емоцій від повернення до головної команди країни.
“Дуже скучив за хлопцями, за командою, хочеться якомога швидше відчути тренувальний ритм і неповторну атмосферу збірної”, — заявив Соболь.
Варто відзначити, що український колектив вирушив на відпочинок, а ввечері проведе відкрите тренування на НСК “Олімпійський”.
Додамо, що 22 березня збірна України стартує в кваліфікації Євро-2020 виїзним поєдинком з португальцями в Лісабоні.