Сборная Украины собралась перед матчами отбора на Евро-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Сегодня в обед игроки, вызванные главным тренером национальной команды Украины Андреем Шевченко, прибыли в столичную гостиницу "Хилтон", который на три дня стала резиденцией "сине-желтых", информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.
Одними из первых прибыли украинцы из иностранных чемпионатов: Эдуард Соболь — рейсом из Праги, Андрей Лунин — из Мадрида, Роман Безус, Роман Яремчук и Руслан Малиновский — из Брюсселя.
Эдуард Соболь и Роман Безус не скрывали эмоций от возвращения в главную команду страны.
“Очень соскучился за ребятами по команде, хочется как можно быстрее почувствовать тренировочный ритм и неповторимую атмосферу сборной”, — заявил Соболь.
Стоит отметить, что украинский коллектив отправился на отдых, а вечером проведет открытую тренировку на НСК “Олимпийский”.
Добавим, что 22 марта сборная Украины стартует в квалификации Евро-2020 выездным поединком с португальцами в Лиссабоне.