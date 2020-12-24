Збірна України зберегла місце в заключному рейтингу року ФІФА

Даний результат став п’ятим результатом за всю історію “жовто-блакитної” національної команди. 12 місяців тому Україна мала такий же показник, і це найвище місце, яке посідала збірна України в рейтингу ФІФА станом на грудень за останні сім років.

Удев’яте поспіль національна команда розпочне новий рік у топ-50 кращих команд світу. Рекордний результат за підсумками року було зафіксовано у 2006-му, коли збірна України під керівництвом Олега Блохіна, який наразі є співголовою Ради стратегічного розвитку професіонального футболу УАФ, опинилася на 13-й сходинці реєстру. А в щомісячному рейтингу Україна свого часу навіть була на 11-й позиції (із лютого по травень 2007 року).

Додамо, що наступний свій рейтинг ФІФА оприлюднить 18 лютого 2021 року.