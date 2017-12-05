Збірна України зберегла місце в топ-20 рейтингу ФІБА

"Жовто-блакитні" із 292,1 балами залишились на 19-му місці. Трохи більше 4-х балів українцям не вистачає до одного із суперників у відборі до Кубку світу-2020 – Латвії. Відразу на 20 балів Україна випереджає найближчого переслідувача Венесуелу.

У першій п'ятірці генерації лише одна зміна – Литва посіла 5-й щабель, посунувши звідти Аргентину. А так США має більше 100 балів переваги над Іспаніє, яка попереду Сербії та Франції.

Варто відзначити, що інші два супротивники "жовто-блакитних" по кваліфікації Кубку світу Туреччина та Швеція займають 13 і 53 місця відповідно.

Нагадаємо, що у другій грі відбіркового циклу Кубку світу "жовто-блакитні" зазнали поразки від Туреччини в київському "Палаці спорту".