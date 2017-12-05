Сборная Украины сохранила место в топ-20 рейтинга ФИБА

"Желто-голубые" с 292,1 баллами остались на 19-м месте. Не более 4-х баллов украинцам не хватает до одного из соперников в отборе к Кубку мира-2020 - Латвии. Сразу на 20 баллов Украина опережает ближайшего преследователя Венесуэлу.

В первой пятерке генерации только одно изменение - Литва заняла 5-й ступень, сместив оттуда Аргентину. А так США имеет более 100 баллов преимущества над Испанией, которая впереди Сербии и Франции.

Стоит отметить, что другие два противника "желто-синих" по квалификации Кубка мира Турция и Швеция занимают 13 и 53 места соответственно.

Напомним, что во второй игре отборочного цикла Кубка мира "желто-голубые" потерпели поражение от Турции в киевском "Дворце спорта".