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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 19071 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 34378 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 103438 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 111715 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 15:15 • 133004 просмотра

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10 марта, 11:47 • 107097 просмотра

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10 марта, 09:12 • 108583 просмотра

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Сборная Украины сохранила место в топ-20 рейтинга ФИБА

Сборная Украины сохранила место в топ-20 рейтинга ФИБА

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Международная федерация баскетбола (ФИБА) обновила рейтинг национальных сборных в котором команда Украины заняла место в двадцатке лучших, сообщает УНН со ссылкой на сайт Федерации.

"Желто-голубые" с 292,1 баллами остались на 19-м месте. Не более 4-х баллов украинцам не хватает до одного из соперников в отборе к Кубку мира-2020 - Латвии. Сразу на 20 баллов Украина опережает ближайшего преследователя Венесуэлу.

В первой пятерке генерации только одно изменение - Литва заняла 5-й ступень, сместив оттуда Аргентину. А так США имеет более 100 баллов преимущества над Испанией, которая впереди Сербии и Франции.

Стоит отметить, что другие два противника "желто-синих" по квалификации Кубка мира Турция и Швеция занимают 13 и 53 места соответственно.

Напомним, что во второй игре отборочного цикла Кубка мира "желто-голубые" потерпели поражение от Турции в киевском "Дворце спорта".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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