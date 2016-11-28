Збірна України завоювала п’ять медалей з боротьби на турнірі в Баку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Баку (Азербайджан) завершилися змагання фіналу "Golden Grand Prix" з вільної, жіночої та греко-римської боротьби, інформує УНН з посиланням на НОК України.
На одному з найпрестижніших турнірів у календарі об'єднаного світу боротьби українці поповнили скарбничку збірної п'ятьма медалями.
У перший день "срібло" для України виборов представник вільної боротьби Ален Засєєв (125 кг).
Три медалі на рахунку українських жінок. Найвищу сходинку на п'єдесталі пошани посіли Оксана Гергель (60 кг) та Юлія Ткач (63 кг), "бронзу" здобула Тетяна Кіт (55 кг).
В останній день змагань третє місце у ваговій категорії 130 кг посів борець-класик Олександр Чернецький.
Нагадаємо, 29 листопада в Харкові стартуватиме чемпіонат світу з боротьби серед клубних команд.