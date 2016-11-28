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Сборная Украины завоевала пять медалей с борьбы на турнире в Баку

Киев • УНН

 • 8076 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Баку (Азербайджан) завершились соревнования финала "Golden Grand Prix" по вольной, женской и греко-римской борьбе, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.

Сборная Украины завоевала пять медалей с борьбы на турнире в Баку

На одном из самых престижных турниров в календаре объединенного мира борьбы украинцы пополнили копилку сборной пятью медалями.

В первый день "серебро" для Украины завоевал представитель вольной борьбе Ален Засеев (125 кг).

Три медали на счету украинских женщин. Высшую ступеньку на пьедестале почета заняли Оксана Гергель (60 кг) и Юлия Ткач (63 кг), "бронзу" завоевала Татьяна Кит (55 кг).

В последний день соревнований третье место в весовой категории 130 кг занял борец-классик Александр Чернецкий.

Напомним, 29 ноября в Харькове стартует чемпионат мира по борьбе среди клубных команд.

Украинские Национальные Новости

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