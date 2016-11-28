Сборная Украины завоевала пять медалей с борьбы на турнире в Баку
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Баку (Азербайджан) завершились соревнования финала "Golden Grand Prix" по вольной, женской и греко-римской борьбе, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
На одном из самых престижных турниров в календаре объединенного мира борьбы украинцы пополнили копилку сборной пятью медалями.
В первый день "серебро" для Украины завоевал представитель вольной борьбе Ален Засеев (125 кг).
Три медали на счету украинских женщин. Высшую ступеньку на пьедестале почета заняли Оксана Гергель (60 кг) и Юлия Ткач (63 кг), "бронзу" завоевала Татьяна Кит (55 кг).
В последний день соревнований третье место в весовой категории 130 кг занял борец-классик Александр Чернецкий.
Напомним, 29 ноября в Харькове стартует чемпионат мира по борьбе среди клубных команд.