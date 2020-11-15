Збірна України завоювала першу золоту нагороду на чемпіонаті Європи з велотреку

Старікова виявилася найкращою у гонці кейрін з велотреку. Срібну нагороду здобула Сара Канковська з Чехії, а “бронзу” — іспанка Касас.

Загалом українська команда виграла шість нагород за чотири дні змагань, чотири з яких “бронзові”.

Для Старікової — це третя медаль на Євро-2020 і сьома загалом за час виступів на континентальних першостях. Вона виграла дві нагороди на Євро-2018, також дві — на Євро-2019.

Додамо, чемпіонат Європи з велотреку триває з 11 по 15 листопада.