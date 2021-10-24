Збірна України з регбі-15 здобула перемогу в матчі чемпіонату Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У місті Шяуляй в межах чемпіонату Європи з регбі-15 дивізіону "Трофі" сезону 2021-2022 років національна чоловіча збірна України здобула перемогу над Литвою, передає УНН із посиланням на сторінку збірної.
Деталі
Набравши в першому таймі 24 ігрових балів проти 22-х суперника, українцям в другій половині гри вдалося втримати мінімальну перевагу - 39:37.
Завдяки цій звитязі "синьо-жовті" очолили дивізіон "Трофі" із 5-ма очками. Поляки мають чотири очки.
Доповнення
У наступному матчі українці в гостях зіграють з Бельгією. Дана баталія пройде вже в 2022 році - 12 лютого.