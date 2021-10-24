Збірна України з регбі-15 здобула перемогу в матчі чемпіонату Європи

Деталі

Набравши в першому таймі 24 ігрових балів проти 22-х суперника, українцям в другій половині гри вдалося втримати мінімальну перевагу - 39:37.

Завдяки цій звитязі "синьо-жовті" очолили дивізіон "Трофі" із 5-ма очками. Поляки мають чотири очки.

Доповнення

У наступному матчі українці в гостях зіграють з Бельгією. Дана баталія пройде вже в 2022 році - 12 лютого.