Сборная Украины по регби-15 одержала победу в матче чемпионата Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В городе Шяуляй в рамках чемпионата Европы по регби-15 дивизиона "Трофи" сезона 2021-2022 годов национальная мужская сборная Украины одержала победу над Литвой, передает УНН со ссылкой на страницу сборной.
Детали
Набрав в первом тайме 24 игровых баллов против 22-х соперника, Украинская во второй половине игры удалось удержать минимальное преимущество - 39:37.
Благодаря этой победе "сине-желтые" возглавили дивизион "Трофи" с 5-ю очками. Поляки четыре очка.
Дополнение
В следующем матче украинцы в гостях сыграют с Бельгией. Данная баталия пройдет уже в 2022 году - 12 февраля.