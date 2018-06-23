Збірна України з пляжного футболу перемогла на старті відбору до Євроліги
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. У стартовому поєдинку першого відбірного етапу Євроліги-2018 у Баку збірна України з пляжного футболу перемогла команду Швейцарії, інформує УНН з посиланням на Федерацію футболу України.
Підопічні Євгена Варениці чудово розпочали свій стартовий поєдинок на бакинському відбірному етапі Євроліги проти збірної Швейцарії. Вже на другій хвилині гри Олександр Корнійчук розписався у воротах швейцарців. Однак суперник не знітився і вже у першому періоді не тільки відновив рівновагу, але й вийшов уперед за рахунок дубля Філіппа Борера.
У другому періоді на голи Дмитра Медвідя та Олександра Корнійчука швейцарська команда відповіла м’ячем Ноеля Отта — 3:3. У третій частині гри “синьо-жовті” знову зробили ривок. Спочатку мети досяг удар нашого воротаря Віталія Сидоренка, а ще за п’ять хвилин хет-трик у цій зустрічі оформив Олександр Корнійчук. Все, на що спромоглися швейцарці, — скоротити відставання у рахунку після удару знов-таки Ноеля Отта. Отже, 5:4 — Україна перемогла сьому команду світового рейтингу.
У другому матчі в нашій групі збірна Італії з рахунком 3:0 перемогла команду Німеччини. Отже, після першого дня змагань Україна та Італія мають по три очки, а Німеччина та Швейцарія — жодного.
Додамо, що завтра підопічні Євгена Варениці зіграють з італійцями.