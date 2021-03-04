Збірна України з чоловічого хокею отримала нового наставника

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Вадима Шахрайчука обрано головним тренером чоловічої збірної України з хокею з шайбою. Таке рішення було прийнято під час засідання Ради Федерації хокею України, передає УНН з посиланням на ФХУ.

Цитата

"Аби повернутись у 16-ку найкращих команд світу, необхідно виконати великий обсяг роботи, вибудувати систему наново. Для цього нам треба пройти крізь низку кроків, а саме – створення чіткого процесу відбору та підготовки гравців до національної команди, обдумана натуралізація, регулярні семінари для тренерського штабу, підвищення рівня національного чемпіонату за рахунок зменшення в ньому кількості легіонерів, а також створення профільних комітетів у ФХУ. Вірю, що це допоможе нам на шляху до досягнення найвищих цілей", - сказав Шахрайчук.

Деталі

У тренерський штаб Шахрайчука увійшов також Костянтин Сімчук, який стане його помічником.

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Примітно, що обидва тренери мали насичену ігрову кар’єру. Шахрайчук виступав на позиції центрального нападника, а Сімчук – воротаря. Вони представляли збірну України на міжнародній арені. Зокрема, на Олімпійських іграх у 2002 році в Солт-Лейк-Сіті, неодноразово захищали кольори нашого прапора на світових першостях в елітному Дивізіоні.

На клубному рівні Шахрайчук мав досвід гри в Україні, Словаччині та Німеччині. Сімчук, у свою чергу, виступав за команди з України та США. Обидва грали в Континентальній хокейній лізі.

Доповнення

Шахрайчук також очолює румунський хокейний клуб "Дунеря" Галац.

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