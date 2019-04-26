Збірна України визначилась із остаточною заявкою на ЧС-2019 з хокею
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Тренерський штаб національної збірної команди України визначився зі списком 22 гравців, які завтра вирушать до естонського Таллінна для участі в чемпіонаті світу з хокею 2019 року в Дивізіоні ІВ, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію хокею України.
Останніми розташування команди залишили голкіпер “Білого Барсу” Кирило Кучер, захисник “Кременчука” Олександр Боєвих та нападник “Вікторіавіль Тайгерс” Фелікс Морозов.
До Таллінна українська команда поїде з рядом гравців, які ніколи не виступали на дорослих чемпіонатах світу. Серед абсолютних дебютантів команди — Артур Оганджанян (“Огден Мустангз”, WSHL, США), Ігор Мережко (“Летбрідж Харрікейнз, Канада, WHL), Філіп Пангелов-Юлдашев („ЦСК ВВС Самара“, ВХЛ), Андрій Григор’єв („Донбас“), Вадим Мазур („Донбас“), Дмитро Даниленко („Саус Шор Кінгс“, США, NCDC), Олександр Пересунько („Бостон Брюїнс Джуніор“, США, NCDC), Микита Коваленко („Дніпро“), Олег Задоєнко („Стяуа“, Румунія) та Володимир Чердак (МХК “Динамо”).
Також Україну представлять й інші хокеїсти з досвідом гри за національну команду: Богдан Дьяченко (“Донбас”), Всеволод Толстушко (“Кременчук”), Володимир Романенко (“Донбас”), Данило Скрипець (“Динамо”), Денис Петрухно (“Галац”, Румунія), Тимур Гриценко (“Кременчук”), Віталій Лялька (“Донбас”), Сергій Бабинець (МХК “Гуменне”, Словаччина), Микита Буценко (“Заглебіє”, Польща), Владислав Гаврик (“Міхаловце”, Словаччина), Дмитро Німенко (“Стяуа”, Румунія), Андрій Міхнов (“Тихи”, Польща).
Додамо, на турнірі в столиці Естонії “синьо-жовті” змагатимуться із командами Польщі, Японії, Естонії, Румунії та Нідерландів. Матчі чемпіонату світу відбудуться з 28 квітня по 4 травня 2019 року.