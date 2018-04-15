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Збірна України виграла міжнародний боксерський турнір у Херсоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Національна збірна України з боксу стала переможцем Міжнародного турніру пам’яті Миколи Мангера, передає УНН з посиланням на сторінку Федерації боксу України у Facebook.

Днями у Херсоні підійшов до завершення XIII Міжнародний турнір класу “А” пам’яті Миколи Мангера. Абсолютну першість у медальному командному заліку вибороли боксери збірної України.

За результатами змагань в активі “жовто-блакитної” команди 21 нагорода. Серед них 7 “золотих”, 6 “срібних” та 8-м бронзових медалей. Друге та третє місце посіли збірні Казахстану та Індонезії відповідно.

Також варто відмітити, що серед усіх здобутих медалей для нашої команди найбільшу кількість нагород принесли боксери Херсонщини, в їх активі чотири “золотих”, одна “срібна” та дві бронзові медалі.

Нагадаємо, що на змаганнях у Софії юніорська збірна України з боксу виборола ряд нагород.

Українські Національні Новини

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