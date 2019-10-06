Збірна України U-23 виборола "срібло" ЧС з баскетболу 3х3
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Чоловіча збірна України U-23 у китайському Ланьчжоу провела фінальний поєдинок з однолітками з Росії, передає кореспондент УНН.
Рахунок відкрив Мусієнко, але після цього українці більше не виходили вперед до кінця зустрічі — поразка 11:21.
Відзначимо, що на шляху до медалі змагань планетарної першості “синьо-жовті” в 1/4 фіналі завдали поразки Аргентині 18:14, а в півфіналі команді Нідерландів (19:9).
Додамо, володарями “срібла” у складі України стали: Антон Мусієнко, Євген Балабан, Іван Ткаченко і Микита Руслов.