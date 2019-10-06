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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Збірна України U-23 виборола "срібло" ЧС з баскетболу 3х3

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Чоловіча збірна України U-23 у китайському Ланьчжоу провела фінальний поєдинок з однолітками з Росії, передає кореспондент УНН.

Збірна України U-23 виборола "срібло" ЧС з баскетболу 3х3

Рахунок відкрив Мусієнко, але після цього українці більше не виходили вперед до кінця зустрічі — поразка 11:21.

Відзначимо, що на шляху до медалі змагань планетарної першості “синьо-жовті” в 1/4 фіналі завдали поразки Аргентині 18:14, а в півфіналі команді Нідерландів (19:9).

Додамо, володарями “срібла” у складі України стали: Антон Мусієнко, Євген Балабан, Іван Ткаченко і Микита Руслов.

Українські Національні Новини

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