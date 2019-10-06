Сборная Украины U-23 завоевала "серебро" ЧМ по баскетболу 3х3

Счет открыл Мусиенко, но после этого украинцы больше не выходили вперед до конца встречи — поражение 11:21.

Отметим, что на пути к медали соревнований планетарного первенства “сине-желтые” в 1/4 финале нанесли поражение Аргентине 18:14, а в полуфинале команде Нидерландов (19:9).

Добавим, обладателями “серебра” в составе Украины стали: Антон Мусиенко, Евгений Балабан, Иван Ткаченко и Никита русловых.