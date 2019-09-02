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Збірна України тріумфувала на волейбольному турнірі в Македонії

Збірна України тріумфувала на волейбольному турнірі в Македонії

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. В рамках підготовки до чемпіонату Європи з волейболу чоловіча збірна України взяла участь у міжнародному турнірі Branko Hadziiljoski – Chajka, що відбувся у Скоп’є. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку ФВУ у Facebook.

У півфінальному матчі українці завдали поразки суперникам із Македонії – 3:1. У другому матчі з таким же рахунком Бельгія здолала Болгарію. Тож у фіналі підопічні Угіса Крастіньша зійшлися з бельгійцями. І знову не залишили опонентам шансів – 3:1 (25:22, 22:25, 25:20, 25:21), таким чином, виборовши головний приз турніру.

У столиці Македонії "жовто-блакитна" команда змагалася у такому складі: зв’язуючі – Володимир Ковальчук, Владислав Діденко та Дмитро Шломін; ліберо – Денис Фомін та Горден Брова; діагональні – Дмитро Віецький та Юрій Томин; догравальники – Олег Плотницький, Ян Єрещенко, Тимофій Полуян та Олег Шевченко; центральні блокуючі – Максим Дрозд, Юрій Семенюк, Дмитро Терьоменко та Олександр Гладенко. Через травму на невизначений термін вибув діагональний Володимир Тевкун.

Примітно, що наразі команда вирушить до польського міста Спала, де в місцевому Центрі олімпійської підготовки проведе заключний етап підготовки до континентальної першості. У Спала підопічні Крастіньша тренуватимуться паралельно з волейболістами збірної Польщі й проведуть кілька спарингів з місцевими клубами (зокрема, з "Катовіце").

Додамо, на ЧЄ-2019 українська команда потрапила до групи D, яка зіграє в Роттердамі та Амстердамі. Її суперниками будуть збірні Нідерландів, Польщі, Чехії, Естонії та Чорногорії.

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