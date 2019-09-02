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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 31718 просмотра

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6 марта, 17:12 • 127984 просмотра

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6 марта, 17:07 • 119255 просмотра

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Сборная Украины победила на волейбольном турнире в Македонии

Сборная Украины победила на волейбольном турнире в Македонии

Киев  •  УНН

 • 8212 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В рамках подготовки к чемпионату Европы по волейболу мужская сборная Украины приняла участие в международном турнире Branko Hadziiljoski - Chajka, который состоялся в Скопье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу ФВУ в Facebook.

В полуфинальном матче украинцы нанесли поражение соперникам из Македонии - 3:1. Во втором матче с таким же счетом Бельгия одолела Болгарию. Поэтому в финале подопечные Угис Крастиньш сошлись с бельгийцами. И снова не оставили оппонентам шансов - 3: 1 (25:22, 22:25, 25:20, 25:21), таким образом, завоевав главный приз турнира.

В столице Македонии "желто-голубая" команда соревновалась в таком составе: связующие - Владимир Ковальчук, Владислав Диденко и Дмитрий Шломин; либеро - Денис Фомин и Горден Бровь; диагональные - Дмитрий Виецький и Юрий Томин; доигровщик - Олег Плотницкий, Ян Ерещенко, Тимофей Полуян и Олег Шевченко; центральные блокирующие - Максим Дрозд, Юрий Семенюк, Дмитрий Терьоменко и Александр Гладенко. Из-за травмы на неопределенный срок выбыл диагональный Владимир Тевкун.

Примечательно, что сейчас команда отправится в польский город Спала, где в местном Центре олимпийской подготовки проведет заключительный этап подготовки к континентальному первенству. В Спала подопечные Крастиньш тренироваться параллельно с волейболистами сборной Польши и проведут несколько спаррингов с местными клубами (в частности, "Катовице").

Добавим, на ЧЕ-2019 украинская команда попала в группу D, которая сыграет в Роттердаме и Амстердаме. Ее соперниками будут сборные Нидерландов, Польши, Чехии, Эстонии и Черногории.

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