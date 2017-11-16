Збірна України оголосила склад на перший етап Кубку світу з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Став відомий склад збірної України, який відправиться в Швецію (Остерсунд) на перший етап Кубка світу, що стартуватиме 26 листопада, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.
Загальна заявка "жовто-блакитних" включає 13-х спортсменів серед яких 7 жінок та 6 чоловіків.
Жінки: Юлія Джима, Олена Підгрушна, Валя Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина, Ірина Варвинець, Ольга Абрамова.
Чоловіки: Сергій Семенов, Дмитро Підручний, Артем Прима, Олександр Жирний, Володимир Семаков, Руслан Ткаленко.
Зазначено, що Артем Тищенко та Надія Бєлкіна, які так само тренуються з першими збірними, виступлять на першому етапі кубка IBU в Норвегії.
Зауважимо, що перед етапом Кубку світу в Швеції вже цими вихідними пройде неофіційний старт сезону в норвезькому Шушені – 18-19 листопада.