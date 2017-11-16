Збірна України оголосила склад на перший етап Кубку світу з біатлону

Загальна заявка "жовто-блакитних" включає 13-х спортсменів серед яких 7 жінок та 6 чоловіків.

Жінки: Юлія Джима, Олена Підгрушна, Валя Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина, Ірина Варвинець, Ольга Абрамова.

Чоловіки: Сергій Семенов, Дмитро Підручний, Артем Прима, Олександр Жирний, Володимир Семаков, Руслан Ткаленко.

Зазначено, що Артем Тищенко та Надія Бєлкіна, які так само тренуються з першими збірними, виступлять на першому етапі кубка IBU в Норвегії.

Зауважимо, що перед етапом Кубку світу в Швеції вже цими вихідними пройде неофіційний старт сезону в норвезькому Шушені – 18-19 листопада.