Збірна Словаччини перемогла у матчі-відкритті молодіжного ЧС з хокею

Єдина шайба була закинута в кінці третього періоду, на 55-й хвилині. Гол забив нападник словацької збірної Роман Файт. Йому асистували форвард Міхал Мразік і захисник Шимон Немєц — 1:0.

Примітно, що у групі А також виступатимуть молодіжні збірні Фінляндії, Німеччини та Канади. У групі В — Чехія, Швеція, США, Росія та Австрія.

Додамо, з кожної групи до 1/4 фіналу вийдуть по 4 найкращі команди. Турнір триватиме до 5 січня 2021-го року.