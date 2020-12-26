Збірна Словаччини перемогла у матчі-відкритті молодіжного ЧС з хокею
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Едмонтоні на стадіоні “Роджерс Плейс” в стартовому матчі молодіжного чемпіонату світу-2021 збірна Словаччини здобула перемогу над командою Словаччини, передає УНН з посиланням на Twitter “IIHF”.
Єдина шайба була закинута в кінці третього періоду, на 55-й хвилині. Гол забив нападник словацької збірної Роман Файт. Йому асистували форвард Міхал Мразік і захисник Шимон Немєц — 1:0.
Примітно, що у групі А також виступатимуть молодіжні збірні Фінляндії, Німеччини та Канади. У групі В — Чехія, Швеція, США, Росія та Австрія.
Додамо, з кожної групи до 1/4 фіналу вийдуть по 4 найкращі команди. Турнір триватиме до 5 січня 2021-го року.