Збірна Швейцарії стала переможницею Кубка Біллі Джин Кінг

Деталі

У фінальному матчі за титул, який пройшов у Глазго швейцарки обіграли суперниць із Австралії з рахунком 2:0. Перший матч Жиль Тайхманн у трьох сетах виграла у Сторм Сандерс - 6:3, 4:6, 6:3.

У другому олімпійська чемпіонка Белінда Бенчич здобула перемогу над Айлою Томлянович - 6:2, 6:1.

Додамо

Швейцарія вперше стала переможницею цього турніру, ставши 12-ю країною, яка змогла виграти головний командний титул у жіночому тенісі.