Сборная Швейцарии стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Главная встреча финального турнира Кубка Билли Джин Кинг между теннисистками женских сборных Швейцарии и Австралии завершилась в пользу первой, пишет УНН.
Детали
В финальном матче за прошедший в Глазго титул швейцарки обыграли соперниц из Австралии со счетом 2:0. Первый матч Жиль Тайхманн в трех сетах выиграла у Сторм Сандерс – 6:3, 4:6, 6:3.
Во втором олимпийская чемпионка Белинда Бенчич одержала победу над Айлой Томлянович – 6:2, 6:1.
Добавим
Швейцария впервые стала победительницей этого турнира, став 12-й страной, сумевшей выиграть главный командный титул в женском теннисе.