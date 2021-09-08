Збірна Португалії без Роналду здобула розгромний виграш у кваліфікації на ЧС-2022

Деталі

Команди знаходилися на полярних місцях в групі, і це позначилося на результаті. До перерви у воротах господарів відзначилися Бернарду та Андре Сільва. Крапку у грі на 75 хвилині поставив представник “Ліверпулю” Жота — 3:0.

Примітно, що незмінний лідер португальців — Кріштіану Роналду, матч пропускав.

Склад Португалії: ​​Руй Патрісіу, Рубен Діаш, Жоау Канселу, Пепе, Геррейро (Мендеш, 71), Моутінью (Жоау Маріу, 78), Бернарду Сілва (Отавіо, 78), Пальінья (Рубен Невеш, 46), Бруну Фернандеш, Діогу Жота (Гедеш, 78), Андре Сілва.

Доповнення

Португалія із 13 очками вийшла у лідери групи А. Азербайджан замикає таблицю — 1 бал.