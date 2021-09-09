Збірна Італії покращила світовий рекорд та завдала Литві дев'ятої поспіль поразки

Деталі

Гості з Литви добре почали матч, але потім допустили декілька грубих помилок, які супроводжувалися ще й невдачею. Передача Новіковаса тому привела до першого голу Кена, а в епізоді з другим голом господарів трапився нещасний випадок — м’яч потрапив у ногу Уткусу і зрикошетив у ворота. Третій гол був забитий в результаті помилки Ласіцкаса, який не зумів далеко винести м’яч, а четвертий м’яч влетів у ворота литовців після чудового удару Кена, який записав на свій рахунок дубль. Як наслідок станом на 24 хвилину “скуадра адзурра” вигравала 4:0.

Литовці дотримувалися свого плану на гру в другому таймі, намагалися забити гол престижу, але в підсумку пропустили п’ятий м’яч, який також був забитий італійцями не без частки везіння. Автором голу став Ді Лоренцо (5:0).

Зазначимо, що збірна Литви зазнала дев’ятої поразки поспіль. Італія оновила власний світовий рекорд за кількістю матчів без поразок — 38.

Доповнення

В іншій зустрічі Швейцарія та північна Ірландія не забили голів (0:0). Італія з 14 очками беззаперечний лідер групи С. Швейцарія друга — 8. Литва не набрала пунктів.