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Збірна Італії покращила світовий рекорд та завдала Литві дев'ятої поспіль поразки

Збірна Італії покращила світовий рекорд та завдала Литві дев'ятої поспіль поразки

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Збірні Італії та Литви провели зустріч на стадіоні в Реджо-Емілія у рамках кваліфікації до чемпіонату світу-2022, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Деталі

Гості з Литви добре почали матч, але потім допустили декілька грубих помилок, які супроводжувалися ще й невдачею. Передача Новіковаса тому привела до першого голу Кена, а в епізоді з другим голом господарів трапився нещасний випадок — м’яч потрапив у ногу Уткусу і зрикошетив у ворота. Третій гол був забитий в результаті помилки Ласіцкаса, який не зумів далеко винести м’яч, а четвертий м’яч влетів у ворота литовців після чудового удару Кена, який записав на свій рахунок дубль. Як наслідок станом на 24 хвилину “скуадра адзурра” вигравала 4:0.

Литовці дотримувалися свого плану на гру в другому таймі, намагалися забити гол престижу, але в підсумку пропустили п’ятий м’яч, який також був забитий італійцями не без частки везіння. Автором голу став Ді Лоренцо (5:0).

Зазначимо, що збірна Литви зазнала дев’ятої поразки поспіль. Італія оновила власний світовий рекорд за кількістю матчів без поразок — 38.

Доповнення

В іншій зустрічі Швейцарія та північна Ірландія не забили голів (0:0). Італія з 14 очками беззаперечний лідер групи С. Швейцарія друга — 8. Литва не набрала пунктів.

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