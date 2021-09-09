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Сборная Италии улучшила мировой рекорд и нанесла Литве 9 подряд поражения

Сборная Италии улучшила мировой рекорд и нанесла Литве 9 подряд поражения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. Сборные Италии и Литвы провели встречу на стадионе в Реджо-Эмилия в рамках квалификации к чемпионату мира-2022, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

Гости из Литвы хорошо начали матч, но потом допустили несколько грубых ошибок, которые сопровождались еще и неудачей. Передача Новиковас назад привела к первому голу Кена, а в эпизоде со вторым голом хозяев случился несчастный случай - мяч попал в ногу Уткусу и срикошетил в ворота. Третий гол был забит в результате ошибки Ласицкаса, не сумел далеко вынести мяч, а четвертый мяч влетел в ворота литовцев после великолепного удара Кена, который записал на свой счет дубль. В результате по состоянию на 24 минуту "скуадра адзурра" выиграла 4: 0.

Литовцы придерживались своего плана на игру во втором тайме, пытались забить гол престижа, но в итоге пропустили пятый мяч, который также был забит итальянцами не без доли везения. Автором гола стал Ди Лоренцо (5: 0).

Отметим, что сборная Литвы понесла девяти поражение подряд. Италия обновила собственный мировой рекорд по количеству матчей без поражений - 38.

Дополнение

В другой встрече Швейцария и северная Ирландия не забили голов (0: 0). Италия с 14 очками безоговорочный лидер группы С. Швейцария вторая - 8. Литва не набрала пунктов.

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