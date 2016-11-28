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Збірна Аргентини вперше в історії тріумфувала на Кубку Девіса

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Збірна Аргентини стала переможницею Кубка Девіса -2016, обігравши у фіналі команду Хорватії, передає УНН з посиланням на сайт АТР.

Збірна Аргентини вперше в історії тріумфувала на Кубку Девіса

У вирішальній зустрічі Федеріко Дельбоніс обіграв Іво Карловича – 6:3, 6:4, 6:2. Загальний командний рахунок 3:2.

Таким чином, Аргентина стала 15-ю країною, яка завоювала Кубок Девіса.

Варто зазначити, що аргентинці зуміли виграти найпочесніший і значимий трофей в чоловічому командному тенісі вперше, незважаючи на те, що грали в фіналі цих престижних змагань в п'ятий раз.

Додамо, що в оновленому рейтингу збірних команда Аргентини піднялася з другої на першу сходинку, а Хорватія з п’ятої на третю.

Нагадаємо, відбулося жеребкування Кубка Девіса 2017 року.

 

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