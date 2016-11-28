Сборная Аргентины впервые в истории победила на Кубке Дэвиса

В решающей встрече Федерико Дельбонис обыграл Иво Карловича - 6:3, 6:4, 6:2. Общий командный счет 3:2.

Таким образом, Аргентина стала 15-й страной, которая завоевала Кубок Дэвиса.

Стоит отметить, что аргентинцы сумели выиграть почетный и значимый трофей в мужском командном теннисе впервые, несмотря на то, что играли в финале этих престижных соревнований в пятый раз.

Добавим, что в обновленном рейтинге сборных команда Аргентины поднялась со второй на первую строчку, а Хорватия с пятой на третью.

Напомним, состоялась жеребьевка Кубка Дэвиса 2017 г.