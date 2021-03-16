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Заяви секретаря РНБО Данілова про націоналізацію "Мотор Січ" топлять рейтинг Зеленського і зупинять інвестиції в Україну - барометр настроїв бізнес-лідерів

Київ • УНН

 • 6193 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Висловлювання секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данилова про націоналізацію "Мотор Січ" та інших об'єктів приватної власності підривають рейтинг президента Володимира Зеленського в діловому середовищі, а також зупинять залучення інвестицій в Україну. Про це пише впливовий діловий портал The Page в своєму традиційному бізнес-барометр, де за допомогою глав найбільших бізнес-асоціацій, експертів, політологів і підприємців оцінює вплив рішень українських чиновників на рейтинг президента Володимира Зеленського, передає УНН.

"За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данилова, питання по кожному підприємству оборонно-промислового комплексу, який опинився у приватній власності, буде розглянуто окремо. Якщо вони є стратегічно важливими, то Україна буде їх націоналізувати. За словами Данилова, це робиться для нацбезпеки країни ", нагадали укладачі бізнес-барометра висловлювання топ-чиновника, а також позицію китайської сторони, яка звинуватила Україну в порушенні прав інвесторів і заявила:" Націоналізація тільки допоможе китайським інвесторам виграти міжнародний інвестиційний арбітраж і отримати компенсацію всіх понесених збитків ". Як відомо, на розгляд міжнародного арбітражу поданий позов китайських акціонерів "Мотор Січ" про стягнення з України збитків у розмірі 3,6 млрд дол.

"Таке рішення негативно вплине на інвестиційний клімат, оскільки Китай має намір захищати своїх інвесторів і буде насторожено дивитися на співпрацю з Україною", - попереджають укладачі бізнес-барометра, а також наводять слова директора економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолія Амеліна, що будь-яка спроба відібрати власність створює небезпечний прецедент, який в майбутньому буде зупиняти інших інвесторів, які хотіли б взяти участь в приватизації в Україні.

"Тому таке рішення негативно вплине на рейтинг Глави держави", - зазначають укладачі бізнес-барометра.

Як відомо, українські експерти та політологи також скептично поставилися до озвучених ідей по націоналізації "Мотор Січ". Член правління Українсько-китайського інвестиційного клубу Андрій Пилипенко попереджає про ризики підриву стабільності української економіки в разі введення фінансових санкцій за експропріацію "Мотор Січ" у китайських інвесторів в розмірі 3,6 млрд дол. І появи формальних або неформальних обмежень на поставки українських товарів на ринок КНР - такий сценарій підірве хитку економічну стабільність в Україні.

Директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко в створенні прецеденту з націоналізацією "Мотор Січ" бачить ризики розкручування неконтрольованого силового переділу власності за участю держави: "Націоналізація" Мотор Січ "- це небезпечна річ. І справа не в економічній ситуації. Справа в тому , що цей процес не можна зупинити. Адже тоді влада може піти і далі ".

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов допускає, що націоналізація підприємств може привести до їх розграбуванню державними менеджерами: "Проблема націоналізації активів полягає ще й в тому питанні, чи зможе досить корумпований державний апарат України управляти багатомільярдними активами націоналізованих об'єктів".

Екс-віце-прем'єр Павло Розенко каже, що націоналізація "Мотор Січ" затіяна в інтересах вузької групки топ-корупціонерів, які зацікавлені в розграбуванні бюджетних коштів на фінансування держпідприємств, і просто обманюють представників державної влади заради досягнення своїх цілей: "Вони створили легенду, яка переконала владу в тому, що підприємства авіаційної галузі повинні перебувати у державній власності. Хоча і це не відповідає світовій практиці ".

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