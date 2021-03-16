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Заявления секретаря СНБО Данилова о национализации “Мотор Сич” топят рейтинг Зеленского и остановят инвестиции в Украину - барометр настроений бизнес-лидеров

Заявления секретаря СНБО Данилова о национализации “Мотор Сич” топят рейтинг Зеленского и остановят инвестиции в Украину - барометр настроений бизнес-лидеров

Киев  •  УНН

 • 6186 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Высказывания секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова о национализации “Мотор Сич” и других объектов частной собственности подрывают рейтинг президента Владимира Зеленского в деловой среде, а также остановят привлечение инвестиций в Украину. Об этом пишет влиятельный деловой портал The Page в своем традиционном бизнес-барометре, где с помощью глав крупнейших бизнес-ассоциаций, экспертов, политологов и предпринимателей оценивает влияние решений украинских чиновников на рейтинг президента Владимира Зеленского, передает УНН.

“По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, вопрос по каждому предприятию оборонно-промышленного комплекса, оказавшемуся в частной собственности, будет рассмотрен отдельно. Если они являются стратегически важными, то Украина будет их национализировать. По словам Данилова, это делается для нацбезопасности страны”, напомнили составители бизнес-барометра высказывание топ-чиновника, а также позицию китайской стороны, которая обвинила Украину в нарушении прав инвесторов и заявила: “Национализация только поможет китайским инвесторам выиграть международный инвестиционный арбитраж и получить компенсацию всех понесенных убытков”. Как известно, на рассмотрение международного арбитража подан иск китайских акционеров “Мотор Сич” о взыскании с Украины убытков в размере 3,6 млрд долл.

“Такое решение негативно повлияет на инвестиционный климат, поскольку Китай намерен защищать своих инвесторов и будет настороженно смотреть на сотрудничество с Украиной”, — предупреждают составители бизнес-барометра, а также приводят слова директора экономических программ Украинского института будущего Анатолия Амелина, что любая попытка отобрать собственность создает опасный прецедент, который в будущем будет останавливать других инвесторов, которые хотели бы поучаствовать в приватизации в Украине.

“Поэтому такое решение негативно повлияет на рейтинг Главы государства”, — отмечают составители бизнес-барометра.

Как известно, украинские эксперты и политологи также скептично отнеслись к озвученным идеям по национализации “Мотор Сич”. Член правления Украино-китайского инвестиционного клуба Андрей Пилипенко предупреждает о рисках подрыва стабильности украинской экономики в случае введения финансовых санкций за экспроприацию “Мотор Сич” у китайских инвесторов в размере 3,6 млрд долл. и появления формальных или неформальных ограничений на поставки украинских товаров на рынок КНР — такой сценарий подорвет шаткую экономическую стабильность в Украине.

Директор социологической службы “Украинский барометр” Виктор Небоженко в создании прецедента с национализацией “Мотор Сич” видит риски раскручивания неконтролируемого силового передела собственности с участием государства: “Национализация "Мотор Сич“ — это опасная вещь. И дело не в экономической ситуации. Дело в том, что этот процесс нельзя остановить. Ведь тогда власть может пойти и дальше”.

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев допускает, что национализация предприятий может привести к их разграблению государственными менеджерами: “Проблема национализации активов заключается ещё и в том вопросе, сможет ли достаточно коррумпированный государственный аппарат Украины управлять многомиллиардными активами национализированных объектов”.

Экс-вице-премьер Павел Розенко говорит, что национализация “Мотор Сич” затеяна в интересах узкой группки топ-коррупционеров, которые заинтересованы в разграблении бюджетных средств на финансирование госпредприятий, и просто обманывают представителей государственной власти ради достижения своих целей: “Они создали легенду, которая убедила власть в том, что предприятия авиационной отрасли должны находиться в государственной собственности. Хотя и это не соответствует мировой практике”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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