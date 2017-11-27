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Заяви Генсека РЄ про членство Росії в ПАРЕ є його самодіяльністю - І.Геращенко

Київ • УНН

 • 10160 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, заявляє, що заяви Генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда в статті для Financial Times про членство Росії в ПАРЕ є його самодіяльністю. Про це Ірина Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"В статті для FT Генсек РЄ Т.Ягланд публічно повторив свою давню позицію: повернення Росії в ПАРЄ без всяких передумов. Його турбує, що інакше Європа залишиться без Росії, а на Росії буде територія безправ'я. Те, що РФ вкрала частину територій України, Грузії, його не турбує, те, що РФ порушує права людини й створила територію безправ'я в окупованих регіонах - теж не турбує Генсека РЄ. Те, що якщо Європа дозволить РФ порушувати базові європейські принципи і права людини, то Європа залишиться без Європи, бо це буде вже інша, здеградована Європа - теж не приходить в голову Генсеку РЄ. Як і те, що його заяви є самодіяльністю, йдуть всупереч рішенням Комітету міністрів РЄ і резолюціям ПАРЄ", - написала І.Геращенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рада Європи розглядає можливість зняття санкцій з Росії

Нагадаємо, питання про можливе повернення делегації РФ у ПАРЄ вирішуватиметься у січні, у разі якщо делегація РФ подаватиметься на реєстрацію на 2018 рік.

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