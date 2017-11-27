Заяви Генсека РЄ про членство Росії в ПАРЕ є його самодіяльністю - І.Геращенко

"В статті для FT Генсек РЄ Т.Ягланд публічно повторив свою давню позицію: повернення Росії в ПАРЄ без всяких передумов. Його турбує, що інакше Європа залишиться без Росії, а на Росії буде територія безправ'я. Те, що РФ вкрала частину територій України, Грузії, його не турбує, те, що РФ порушує права людини й створила територію безправ'я в окупованих регіонах - теж не турбує Генсека РЄ. Те, що якщо Європа дозволить РФ порушувати базові європейські принципи і права людини, то Європа залишиться без Європи, бо це буде вже інша, здеградована Європа - теж не приходить в голову Генсеку РЄ. Як і те, що його заяви є самодіяльністю, йдуть всупереч рішенням Комітету міністрів РЄ і резолюціям ПАРЄ", - написала І.Геращенко.

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Нагадаємо, питання про можливе повернення делегації РФ у ПАРЄ вирішуватиметься у січні, у разі якщо делегація РФ подаватиметься на реєстрацію на 2018 рік.