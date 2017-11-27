Заявление генсека СЕ о членстве России в ПАСЕ является его самодеятельностью - И.Геращенко

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Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 12279 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 26205 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 33890 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 33530 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 99863 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 87313 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 96949 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124259 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115889 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 149136 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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Заявление генсека СЕ о членстве России в ПАСЕ является его самодеятельностью - И.Геращенко

Заявление генсека СЕ о членстве России в ПАСЕ является его самодеятельностью - И.Геращенко

Киев  •  УНН

 • 10156 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявляет, что заявление Генерального секретаря Совета Европы Турбйорна Ягланда в статье для Financial Times о членстве России в ПАСЕ является его самодеятельностью. Об этом Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В статье для FT Генсек СЕ Т.Ягланд публично повторил свою давнюю позицию: возвращение России в ПАСЕ без всяких предпосылок. Его беспокоит, что иначе Европа останется без России, а в России будет территория бесправия. То, что РФ украла часть территорий Украины, Грузии, его не беспокоит, то, что РФ нарушает права человека и создала территорию бесправия в оккупированных регионах - тоже не беспокоит Генсека СЕ. То, что если Европа позволит РФ нарушать базовые европейские принципы и права человека, то Европа останется без Европы, то это будет уже другая, здеградированная Европа - тоже не приходит в голову Генсека СЕ. Как и то, что его заявления являются самодеятельностью, идут вопреки решениям Комитета министров СЕ и резолюциям ПАСЕ", - написала И.Геращенко.

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Напомним, вопрос о возможном возвращении делегации РФ в ПАСЕ будет решаться в январе, в случае если делегация РФ будет подаваться на регистрацию на 2018 год.

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