Заявление генсека СЕ о членстве России в ПАСЕ является его самодеятельностью - И.Геращенко

"В статье для FT Генсек СЕ Т.Ягланд публично повторил свою давнюю позицию: возвращение России в ПАСЕ без всяких предпосылок. Его беспокоит, что иначе Европа останется без России, а в России будет территория бесправия. То, что РФ украла часть территорий Украины, Грузии, его не беспокоит, то, что РФ нарушает права человека и создала территорию бесправия в оккупированных регионах - тоже не беспокоит Генсека СЕ. То, что если Европа позволит РФ нарушать базовые европейские принципы и права человека, то Европа останется без Европы, то это будет уже другая, здеградированная Европа - тоже не приходит в голову Генсека СЕ. Как и то, что его заявления являются самодеятельностью, идут вопреки решениям Комитета министров СЕ и резолюциям ПАСЕ", - написала И.Геращенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Совет Европы рассматривает возможность снятия санкций с России

Напомним, вопрос о возможном возвращении делегации РФ в ПАСЕ будет решаться в январе, в случае если делегация РФ будет подаваться на регистрацию на 2018 год.