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Завтра за порядком у центрі Києва стежитимуть близько 3 тис. правоохоронців

Завтра за порядком у центрі Києва стежитимуть близько 3 тис. правоохоронців

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. Завтра під час масових заходів у центрі Києва забезпечуватимуть правопорядок близько 3 тис. правоохоронців. Про це сказав сьогодні на прес-конференції начальник ГУ НП Києва Андрій Крищенко, передає УНН з посиланням на повідомлення відділу комунікації поліції Києва.

“Усі акції пов’язані із річницею подій 2014 року. За порядком загалом стежитиме близько 3000 правоохоронців: як поліція, так і військовослужбовці Національної гвардії. Окрім того, будуть створення резерви на випадок ускладнення оперативної обстановки”, — зазначив А.Крищенко.

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За його словами, нести службу будуть працівники кінологічної служби, посилені групи вибухотехніків. Обмежень доступу до Майдану Незалежності не буде, але працівники поліції проводитимуть більш ретельні перевірки.

“Інформації про можливі провокації немає, але, враховуючи різноплановість і масовість акцій, ми повинні бути напоготові. Тож просимо всіх із розумінням ставитися до таких заходів безпеки”, — підсумував керівник столичних поліцейських.

Нагадаємо, рух авто Хрещатиком заборонили на п’ять днів.

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