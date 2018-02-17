Завтра за порядком в центре Киева будут следить около 3 тыс. полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Завтра во время массовых мероприятий в центре Киева будут обеспечивать правопорядок около 3 тыс. правоохранителей. Об этом сказал сегодня на пресс-конференции начальник ГУ ЧП Киева Андрей Крищенко, передает УНН со ссылкой на сообщение отдела коммуникации полиции Киева.
"Все акции связаны с годовщиной событий 2014 года. За порядком в целом следить около 3000 правоохранителей: как полиция, так и военнослужащие Национальной гвардии. Кроме того, будут созданы резервы на случай осложнения оперативной обстановки", - отметил А.Крищенко.
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По его словам, нести службу будут работники кинологической службы, усиленные группы взрывотехников. Ограничений доступа к Майдану Независимости не будет, но работники полиции будут проводить более тщательные проверки.
"Информации о возможных провокациях нет, но, учитывая разноплановость и массовость акций, мы должны быть начеку. Поэтому просим всех с пониманием относиться к таким мерам безопасности", - подытожил руководитель столичных полицейских.
Напомним, движение авто по Крещатику запретили на пять дней.