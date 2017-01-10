Завтра відбудеться чергове засідання у справі В.Назарова

Засідання має розпочатися о десятій годині ранку.

Нагадаємо, що на засіданні від 8 грудня суд закінчив допит свідка Михайла Коваля та ухвалив рішення про закінчення перевірки доказів з’ясування обставин.

Також нагадаємо, що генерал-майор В.Назаров підозрюється у недбалому ставленні до військової служби. За попередніми даними, знаючи про загрозу скоєння терористичного акту, він не забезпечив відповідних заходів для його попередження. В результаті чого 14 червня 2014 року загинуло 49 військовослужбовців ЗСУ, знищено літак Іл-76МД та інше військове майно, яке було на його борту.