Завтра відбудеться чергове засідання у справі В.Назарова
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 10 січня. УНН. У Павлоградському міськрайонному суді Дніпропетровської області завтра, 11 січня, продовжать розгляд справи генерал-майора Віктора Назарова, який підозрюється у недбалому ставленні до військової служби, передає УНН-Центр.
Засідання має розпочатися о десятій годині ранку.
Нагадаємо, що на засіданні від 8 грудня суд закінчив допит свідка Михайла Коваля та ухвалив рішення про закінчення перевірки доказів з’ясування обставин.
Також нагадаємо, що генерал-майор В.Назаров підозрюється у недбалому ставленні до військової служби. За попередніми даними, знаючи про загрозу скоєння терористичного акту, він не забезпечив відповідних заходів для його попередження. В результаті чого 14 червня 2014 року загинуло 49 військовослужбовців ЗСУ, знищено літак Іл-76МД та інше військове майно, яке було на його борту.