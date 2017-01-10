Завтра состоится очередное заседание по делу В.Назарова
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 10 января. УНН. В Павлоградском районном суде Днепропетровской области завтра, 11 января, продолжат рассмотрение дела генерал-майора Виктора Назарова, подозреваемого в небрежном отношении к военной службе, передает УНН-Центр.
Заседание должно начаться в десять часов утра.
Напомним, что на заседании 8 декабря суд закончил допрос свидетеля Михаила Коваля и принял решение об окончании проверки доказательств выяснения обстоятельств.
Также напомним, что генерал-майор В.Назаров подозревается в халатном отношении к военной службе. По предварительным данным, зная об угрозе совершения террористического акта, он не обеспечил соответствующие меры для его предупреждения. В результате чего 14 июня 2014 г. погибли 49 военнослужащих ВСУ, уничтожили самолет Ил-76МД и другое военное имущество, которое было на его борту.