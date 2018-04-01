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Завтра в Україні стартує весняна призовна кампанія

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. З 2 квітня і до кінця травня в Україні триватиме весняний призов на строкову військову службу. Про це заявив начальник Головного управління персоналу – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України Артур Артеменко, передає УНН.

Згідно з рішення уряду, у квітні-травні до Збройних сил та інших військових формувань України для проходження строкової військової служби буде відправлено 15190 осіб. Із них до Збройних сил України - 8990 осіб, Державної спеціальної служби транспорту - 1000 осіб, Державної прикордонної служби - 1200 осіб, Національної гвардії України - 4000 осіб.

“Призовні комісії всіх рівнів розпочнуть свою роботу з 2 квітня та завершать її 31 травня. 61,6 млн грн обсягів видатків на призов планується перерахувати до 6 квітня в усі комісії”, — сказав Артеменко.

Як повідомляв УНН, у Міністерстві оборони України заявили про достатню кількість людського ресурсу для проведення весняного призову.

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