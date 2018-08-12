Завтра в Україні очікується спекотна і суха погода
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Завтра, 13 серпня, на всі території України очікується спекотна погода без опадів, з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє УНН.
Так, спекотна погода очікується в центральному регіоні України, де денна температура повітря становитиме 27-30 градусів тепла, а на півдні температура вдень становитиме 29-33 градуси тепла.
Спекотна погода очікується і на заході України, де температура повітря становитиме 27-29 градусів тепла. На сході країни опадів не передбачається, вдень повітря прогріється до 31 градуса тепла.
На півночі країни, температура повітря становитиме вдень 27-29 градусів тепла, а у столиці України температура вдень - 26-28 градусів тепла.
Як повідомляв УНН, в Україні впродовж 12 та 13 серпня утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.