Завтра в Україні очікується сильний вітер
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. За прогнозами синоптиків, до кінця дня 27 березня та протягом доби 28 березня в Україні очікуються сильні пориви вітру. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
"За прогнозами Укргідрометцентру, до кінця дня 27 березня та протягом доби 28 березня в Україні пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні в Україні істотних опадів не прогнозують, лише на сході країни вдень очікується невеликий дощ, на півночі Лівобережжя — з мокрим снігом.
Вітер очікується північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с, місцями, крім південної частини та Закарпаття, очікуються пориви зі швидкістю 15-20 м/с.
Температура вдень на Лівобережжі становитиме 4-9° тепла, на решті території — 7-12° тепла. У Карпатах встановиться нульова температура.