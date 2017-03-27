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Завтра в Украине ожидается сильный ветер

Завтра в Украине ожидается сильный ветер

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 марта. УНН. По прогнозам синоптиков, до конца дня 27 марта и в течение суток 28 марта в Украине ожидаются сильные порывы ветра. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По прогнозам Укргидрометцентра, до конца дня 27 марта и в течение суток 28 марта в Украине порывы ветра 15-20 м / с", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня в Украине осадков не прогнозируют , лишь на востоке страны днем ожидается небольшой дождь, на севере Левобережья - с мокрым снегом.

Ветер ожидается северо-западный, со скоростью 7-12 м / с, местами, кроме южной части и Закарпатья, ожидаются порывы со скоростью 15-20 м / с.

Температура на Левобережье составит 4-9 ° тепла, на остальной территории - 7-12 ° тепла. В Карпатах установится нулевая температура.

Украинские Национальные Новости

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