Завтра в Украине ожидается сильный ветер
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. По прогнозам синоптиков, до конца дня 27 марта и в течение суток 28 марта в Украине ожидаются сильные порывы ветра. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"По прогнозам Укргидрометцентра, до конца дня 27 марта и в течение суток 28 марта в Украине порывы ветра 15-20 м / с", - говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня в Украине осадков не прогнозируют , лишь на востоке страны днем ожидается небольшой дождь, на севере Левобережья - с мокрым снегом.
Ветер ожидается северо-западный, со скоростью 7-12 м / с, местами, кроме южной части и Закарпатья, ожидаются порывы со скоростью 15-20 м / с.
Температура на Левобережье составит 4-9 ° тепла, на остальной территории - 7-12 ° тепла. В Карпатах установится нулевая температура.