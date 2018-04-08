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Завтра в Україні очікується до 24 градусів тепла

Завтра в Україні очікується до 24 градусів тепла

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. У понеділок в Україні синоптики прогнозують 17-22, а на заході - до 24 градусів тепла. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook, передає УНН.

“Температура вночі (9 квітня — ред.) 0-5 градусів тепла, у західних областях 4-9°; вдень 17-22°, на заході країни до 24°, на узбережжі морів 11-16° тепла”, — сказано у повідомленні.

Опадів у понеділок в Україні не очікується. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, в Приазов’ї пориви вітру 15-20 м/с.

У столиці синоптики прогнозують суху погоду, температура вночі 3-5 градусів тепла, вдень — 18-20.

Як повідомляв УНН, цьогорічний березень у Києві став найхолоднішим з початку 21-го століття.

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