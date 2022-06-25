Завтра в Україні місцями короткочасні дощі та грози

Деталі

Синоптики прогнозують малохмарну погоду.

Вітер північно-східний та східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 26-31°, в Криму 20-25°.

На Київщині завтра за прогнозами без опадів. Температура вночі 13-18°, вдень 26-31°; у Києві вночі 16-18°, вдень 28-30°.

Додамо, що 27-28 червня очікується зростання температури повітря по всій Україні, за виключенням Криму, до 30 – 35 градусів вдень. На півострові температура коливатиметься між позначками 20 – 25 градусів.