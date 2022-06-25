Завтра в Украине местами кратковременные дожди и грозы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. В Украине, 26 июня, кроме северных и большинства западных областей, местами кратковременные дожди, грозы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию предоставленную Укргидрометцентром.
Детали
Синоптики прогнозируют малооблачную погоду.
Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 26-31°, в Крыму 20-25°.
В Киевской области завтра по прогнозам без осадков. Температура ночью 13-18°, днем 26-31°; в Киеве ночью 16-18°, днем 28-30°.
Добавим, что 27-28 июня ожидается рост температуры воздуха по всей Украине, за исключением Крыма, до 30–35 градусов днем. На полуострове температура будет колебаться между отметками 20–25 градусов.