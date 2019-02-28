Завтра в Україні до 11 градусів тепла

"У вихідні переважатиме погода без опадів; температура в суботу вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті та Одещині до плюс 5°, в неділю вночі 5-11° морозу, вдень 0-5° тепла, на заході країни 6-10° тепла. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний , 7-12 м/с, 1 березня в Україні, вдень 3 березня у західній та північній частині пориви 15-20 м/с", - повідомили синоптики.

На Київщині завтра невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 0-3° тепла.



У прес-службі додали, що в Україні 4-5 березня дощі (у південній частині місцями невеликі), вночі 4 березня у північних областях з мокрим снігом. Температура вночі 4 березня від 4° морозу до 2° тепла, у західних областях до 5° тепла, 5 березня 0-6° тепла; вдень 5-11°, на сході країни 0-6° тепла.



"На Київщині 4- 5 березня також дощі (вночі 4 березня з мокрим снігом). Температура вночі 4 березня від 2° тепла до 3° морозу, 5 березня 0-5° тепла; вдень 5-10° тепла", - підкреслили синоптики.



Як повідомляв УНН, жителів Києва та області попередили про погіршення погодних умов у найближчі години