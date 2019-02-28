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Завтра в Україні до 11 градусів тепла

Завтра в Україні до 11 градусів тепла

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Завтра в Україні невеликий мокрий сніг, на півдні з дощем, лише вдень у західних областях без істотних опадів; температура протягом доби 0-5° тепла, на Закарпатті та в південній частині вдень 6-11°. Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.

"У вихідні переважатиме погода без опадів; температура в суботу вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті та Одещині до плюс 5°, в неділю вночі 5-11° морозу, вдень 0-5° тепла, на заході країни 6-10° тепла. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний , 7-12 м/с, 1 березня в Україні, вдень 3 березня у західній та північній частині пориви 15-20 м/с", - повідомили синоптики. 

На Київщині завтра невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 0-3° тепла.

У прес-службі додали, що в Україні 4-5 березня дощі (у південній частині місцями невеликі), вночі 4 березня у північних областях з мокрим снігом. Температура вночі 4 березня від 4° морозу до 2° тепла, у західних областях до 5° тепла, 5 березня 0-6° тепла; вдень 5-11°, на сході країни 0-6° тепла.

"На Київщині 4- 5 березня також дощі (вночі 4 березня з мокрим снігом). Температура вночі 4 березня від 2° тепла до 3° морозу, 5 березня 0-5° тепла; вдень 5-10° тепла", - підкреслили синоптики. 

Як повідомляв УНН, жителів Києва та області попередили про погіршення погодних умов у найближчі години

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