Завтра в Украине до 11 градусов тепла

"В выходные будет преобладать погода без осадков, температура в субботу ночью 2-7 ° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, на Закарпатье и Одесской области до плюс 5 °, в воскресенье ночью 5-11° мороза, днем 0-5 ° тепла, на западе страны 6-10 ° тепла. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м / с, 1 марта в Украине, днем 3 апреля в западной и северной части порывы 15-20 м/с ", - сообщили синоптики.

В Киевской области завтра небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток 0-3 ° тепла.



В пресс-службе добавили, что в Украине 4-5 марта дожди (в южной части местами небольшие), ночью 4 марта во северных областях с мокрым снегом. Температура ночью 4 марта от 4 ° мороза до 2 ° тепла, в западных областях до 5 ° тепла, 5 марта 0-6 ° тепла; днем 5-11 °, на востоке страны 0-6 ° тепла.



"В Киевской области 4-5 марта также дожди (ночью 4 марта с мокрым снегом). Температура ночью 4 марта от 2 ° тепла до 3 ° мороза, 5 марта 0-5 ° тепла, днем 5-10 ° тепла", - подчеркнули синоптики .



Как сообщал УНН, жителей Киева и области предупредили об ухудшении погодных условий в ближайшие часы.