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Завтра в Україні прогнозують сніг та ожеледицю: патрульні закликали водіїв бути уважними на дорозі

Завтра в Україні прогнозують сніг та ожеледицю: патрульні закликали водіїв бути уважними на дорозі

Київ • УНН

 • 33870 перегляди

У поліції пояснили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення дорожнього руху на окремих ділянках доріг і вулиць.

За прогнозами Укргідрометцентру, сьогодні вночі в західних областях та завтра вдень в Україні очікується сніг та дощ (на Лівобережжі та півдні країни невеликі опади). Про це повідомляє Патрульна поліція України, передає УНН.

Деталі

У відомстві наголошують, що у більшості західних та південних областей, на дорогах місцями ожеледиця. 

У поліції пояснили, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення дорожнього руху на окремих ділянках доріг і вулиць.

Водії, будьте уважними за кермом, стежте за дорожньою обстановкою та дотримуйтесь правил дорожнього руху

- наголосили правоохоронці.

Доповнення 

Зазначається, що температура в західних та південних областях вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла.

На решті території вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу, на Чернігівщині та Сумщині вночі 10-15°, місцями до 18° морозу, вдень 5-10° морозу.

Крім того, очікується переважно південно-східний, 5-10 м/с, на високогір'ї Карпат пориви 20-25 м/с

Нагадаємо

В Україні цього тижня прогнозується похолодання - місцями аж до 18 градусів морозу.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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