Завтра в Україні прогнозують сніг та ожеледицю: патрульні закликали водіїв бути уважними на дорозі
Київ • УНН
У поліції пояснили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення дорожнього руху на окремих ділянках доріг і вулиць.
За прогнозами Укргідрометцентру, сьогодні вночі в західних областях та завтра вдень в Україні очікується сніг та дощ (на Лівобережжі та півдні країни невеликі опади). Про це повідомляє Патрульна поліція України, передає УНН.
Деталі
У відомстві наголошують, що у більшості західних та південних областей, на дорогах місцями ожеледиця.
У поліції пояснили, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення дорожнього руху на окремих ділянках доріг і вулиць.
Водії, будьте уважними за кермом, стежте за дорожньою обстановкою та дотримуйтесь правил дорожнього руху
Доповнення
Зазначається, що температура в західних та південних областях вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла.
На решті території вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу, на Чернігівщині та Сумщині вночі 10-15°, місцями до 18° морозу, вдень 5-10° морозу.
Крім того, очікується переважно південно-східний, 5-10 м/с, на високогір'ї Карпат пориви 20-25 м/с
Нагадаємо
В Україні цього тижня прогнозується похолодання - місцями аж до 18 градусів морозу.