Завтра в Києві буде "плюсова" температура
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Завтра температура в Києві буде вище нуля, без істотних опадів. Про це повідомляє Український гідрометцентр, передає УНН.
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"У столиці завтра без істотних опадів. Вночі 1..3°, вдень 5..7°", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за даними синоптиків, завтра, 27 грудня, в Україні буде хмарно та без істотних опадів.
Як повідомляв УНН, на Новий рік в Україні очікується "весняна" погода.